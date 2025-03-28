Возвращение брендов на рынок России: чье «второе пришествие» случится раньше

Первый пошел!

Из 1 590 крупнейших иностранных компаний, работавших в России в 2021 году, свою деятельность продолжили 212 из них. Это лишь 13%. 328, или 21%, сократили инвестиции, а 503, или 32%, приостановили деятельность, но сохранили возможность вернуться. Полностью ушли с рынка 547 организаций — 34%, подсчитали в феврале «Ведомости».

Для тех компаний, которые в 2022 году «хлопнули дверью» перед российским рынком, приходит время возвращаться. И проще это сделать тем, кто заранее позаботился о «втором пришествии». Некоторые иностранные компании оставили себе возможность вернуться. Речь идет о заключении опциона на обратный выкуп акций. Такие есть у Mercedes-Benz (срок действия опциона — шесть лет с момента продажи), McDonald’s (15 лет), L’Occitane (5 лет), а также у производителей сигарет, продуктов питания и других.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Вчера стало известно, что впервые в Россию вернулся западный бренд — итальянская компания Ariston. Ее «дочка» ранее передала свои активы во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Так, она не лишилась права собственности, но была ограничена в правах при управлении.

Основным направлением деятельности «Аристон Термо Русь» было производство водонагревателей на заводе, расположенном в Ленинградской области. Стоит отметить, что холодильники и стиральные машины Ariston уже давно не выпускаются итальянской компанией.

— Мы очень рады решению российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компанией. Мы считаем, что это свидетельствует о признании десятилетий ответственных инвестиций и управления, нашей приверженности более чем 300 российским сотрудникам, а также продолжающейся деятельности компании на местном рынке, — заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

Реальное время / realnoevremya.ru

LG возобновляет производство под Москвой, а Samsung готовится

Уже сегодня появились сообщения о том, что LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию, пишет РБК. Южнокорейские компании еще не собирают чемоданы с документами и вонами, но точно находятся на низком старте.

Производитель бытовой техники LG Electronics частично возобновил работу своего подмосковного завода, которая была приостановлена в 2022 году. По словам представителей отрасли, предприятие, ранее выпускавшее стиральные машины и холодильники, снова запустило некоторые производственные линии. Представитель компании объяснил этот шаг необходимостью «предотвратить износ производственных мощностей» и уточнил, что для этого используются материалы, уже имеющиеся на заводе.

Генеральный директор LG Electronics Чо Чжу Ван подчеркнул, что компания «проявляет осторожность», но внимательно следит за развитием событий. Он не исключил возможности полноценного возобновления работы после снятия санкций.

Важно отметить, что такие гиганты, как Samsung (и Apple), никогда полностью не исчезали с российского рынка — их продукция, в частности смартфоны, по-прежнему доступна благодаря механизму параллельного импорта.

Первым вернется французский Renault

— Первые сообщения из различных источников, например Ассоциации Европейского Бизнеса и от такого видного топ-менеджера автопрома, как Бу Андерссена, еще до начала потепления между США и РФ уже намекали, что у ряда европейских и корейских автопроизводителей есть планы и, главное, перспективы по возврату на значимый российский рынок, — рассказывал «Реальному времени» эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов. В материале о возвращении западных автобрендов он допустил, что все обсуждения сейчас — скорее фоновый шум, чем правда.

Эксперты считают, что французский автопроизводитель Renault может стать одним из первых, кто вернется на наш рынок. По данным Financial Times, глава компании Лука де Мео не исключил такой возможности.

— Я бы предпочел сосредоточиться на строительстве будущего, а не на том, чтобы наверстывать упущенное. Но мы — деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся за нее ухватиться, — заявил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным The Korea Times, крупные корейские компании, включая автомобильный концерн Hyundai Motor (бренды Hyundai и Kia), планируют вернуться на российский рынок после снятия санкций. Hyundai в 2023 году продал свой завод в Санкт-Петербурге российской компании «АРТ-Финанс». Теперь под брендом Solaris выпускаются модели, ранее производившиеся под марками Hyundai и Kia (Solaris HS и Solaris KRS — это бывшие Hyundai Solaris и Kia Rio соответственно, Solaris KRX — это Kia Rio X, а Solaris HC — Hyundai Creta). Внешне изменения минимальны (смена шильдиков), но комплектации автомобилей пересмотрены.

— Если перемирие на Украине будет достигнуто, Hyundai Motors, скорее всего, выкупит проданный завод и снова выйдет на рынок, — говорится в публикации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Shot, сразу после российско-американских переговоров в Эр-Рияде немецкий автохолдинг Porsche подал заявку в Роспатент на продление регистрации товарного знака в России на десять лет — до 2035 года.

Но означает ли это возвращение Porsche на российский рынок? Скорее всего, нет. Однако, чтобы сохранить свои права на бренд, компания Porsche решила продлить срок действия товарного знака в России. В противном случае по закону неиспользование товарного знака в течение трех лет может привести к его аннулированию, и любой другой производитель сможет выпускать автомобили под этой маркой.

Рената Валеева