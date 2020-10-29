Список персон

Зуфар Планитович Исмагилов

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Родился 24 июня 1966 года в Казани.

Образование

1988 — окончил КХТИ им. Кирова, механический факультет, специальность «машины и аппараты химических производств».

Трудовая деятельность

2001-2003 гг. — работа в компании «Воды Боржоми».
2005-2008 г.— директор представительства в компании «S3".
С 2009 г. — директор ООО «Йолдыз».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, ул Техническая, 23А

Дата последнего обновления: 29.10.2020

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