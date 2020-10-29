Зуфар Планитович Исмагилов
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Родился 24 июня 1966 года в Казани.
Образование
1988 — окончил КХТИ им. Кирова, механический факультет, специальность «машины и аппараты химических производств».
Трудовая деятельность
2001-2003 гг. — работа в компании «Воды Боржоми».
2005-2008 г.— директор представительства в компании «S3".
С 2009 г. — директор ООО «Йолдыз».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, ул Техническая, 23А
Дата последнего обновления: 29.10.2020