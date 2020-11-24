Список персон

Шарипов Михаил Миннуллович

Промышленность, Пищевая промышленность
Шарипов Михаил Миннуллович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 10 июня 1984 года в Казани.

Образование

2010 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт (специальность — «финансовый менеджмент, социология и экономическая демография»).

Трудовая деятельность

2002–2005 гг. — снабженец в ООО «Кафе Сказка».
2005–2006 гг. — повар, менеджер в LLC Adobe Gilas, Daytona Beach, Fl.,.
2005–2006 гг. — повар в ООО «Кафе Сказка».
2006–2008 гг. — официант, менеджер в ООО «Кафе Сказка».
2009–2013 гг. — генеральный директор в ООО «Кафе Сказка».
2013–2015 гг. — ООО «Кофе Сирена» (Санкт-Петербург), управляющий кофейни «Starbucks Континент».
С 2015 г. — соучредитель ООО «Кафе Сказка».

С 2019 г. — генеральный директор в ООО «Кафе Сказка».

Семейное положение — женат, двое детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Баумана, 58
  • Телефон: (843) 253-55-34
  • Email: skazka58@mail.ru
  • Сайт: http://cafe-skazka.com/

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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