Шарипов Михаил Миннуллович

Общая информация

Родился 10 июня 1984 года в Казани.

Образование

2010 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт (специальность — «финансовый менеджмент, социология и экономическая демография»).

Трудовая деятельность

2002–2005 гг. — снабженец в ООО «Кафе Сказка».

2005–2006 гг. — повар, менеджер в LLC Adobe Gilas, Daytona Beach, Fl.,.

2005–2006 гг. — повар в ООО «Кафе Сказка».

2006–2008 гг. — официант, менеджер в ООО «Кафе Сказка».

2009–2013 гг. — генеральный директор в ООО «Кафе Сказка».

2013–2015 гг. — ООО «Кофе Сирена» (Санкт-Петербург), управляющий кофейни «Starbucks Континент».

С 2015 г. — соучредитель ООО «Кафе Сказка».

С 2019 г. — генеральный директор в ООО «Кафе Сказка».

Семейное положение — женат, двое детей.

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