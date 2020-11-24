Шарипов Михаил Миннуллович
Общая информация
Родился 10 июня 1984 года в Казани.
Образование
2010 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт (специальность — «финансовый менеджмент, социология и экономическая демография»).
Трудовая деятельность
2002–2005 гг. — снабженец в ООО «Кафе Сказка».
2005–2006 гг. — повар, менеджер в LLC Adobe Gilas, Daytona Beach, Fl.,.
2005–2006 гг. — повар в ООО «Кафе Сказка».
2006–2008 гг. — официант, менеджер в ООО «Кафе Сказка».
2009–2013 гг. — генеральный директор в ООО «Кафе Сказка».
2013–2015 гг. — ООО «Кофе Сирена» (Санкт-Петербург), управляющий кофейни «Starbucks Континент».
С 2015 г. — соучредитель ООО «Кафе Сказка».
С 2019 г. — генеральный директор в ООО «Кафе Сказка».
Семейное положение — женат, двое детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Баумана, 58
- Телефон: (843) 253-55-34
- Email: skazka58@mail.ru
- Сайт: http://cafe-skazka.com/
Дата последнего обновления: 24.11.2020