Состоялся прямой эфир ООО «Лизинг-Трейд» с брокером ИК «Ренессанс Капитал»

Гендиректор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих рассказал о достижениях компании

Компания ООО «Лизинг-Трейд» приняла участие в онлайн-встрече с инвесторами, где обсудила актуальные вопросы работы в новых экономических условиях. Ведущим мероприятия стал Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

В дискуссии приняли участие генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих и управляющий директор «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.

В ходе встречи Алексей Долгих подробно рассказал о достижениях своей компании в 2024 году, стратегии развития, подходе к управлению рисками и перспективах рынка лизинга. Упомянул о том, что кредитный рейтинг подтвержден агентством «Эксперт РА» на уровне ruВBB— 11 июня 2024 г., прогноз по рейтингу стабильный.

Такие эфиры проводятся каждые полгода, чтобы инвесторы могли получать актуальную информацию о состоянии рынка и деятельности компании. Запись эфира доступна для просмотра по ссылкам на популярных площадках: YOUTUBE | ВК | RUTUBE. Возрастное ограничение 16+.

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