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ООО Группа Компаний Технократия

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Общая информация

Компания занимается деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Юридическое лицо образовано 7 декабря 2015 года.

Учредители — Баширов Артур Ильдарович, Ганиев Булат Айнурович.

Руководитель — Баширов Артур Ильдарович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Кремлевская, 21, 3 этаж
  • Телефон: (843) 277-64-10
  • Email: sales@technokratos.com
  • Сайт: https://technokratos.com/

Дата последнего обновления: 19.10.2020

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