ООО Группа Компаний Технократия
Общая информация
Компания занимается деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
Юридическое лицо образовано 7 декабря 2015 года.
Учредители — Баширов Артур Ильдарович, Ганиев Булат Айнурович.
Руководитель — Баширов Артур Ильдарович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Кремлевская, 21, 3 этаж
- Телефон: (843) 277-64-10
- Email: sales@technokratos.com
- Сайт: https://technokratos.com/
Дата последнего обновления: 19.10.2020