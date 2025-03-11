МВД просит административный арест для таксиста-наркомана, сбившего 11 человек

Фото: Ирина Плотникова

Углубленное экспертное исследование выявило в крови 29-летнего таксиста Евгения Крусева следы приема амфетамина и марихуаны. Об этом сообщают источники «Реального времени», отмечая, по результатам экспертизы сотрудниками МВД решено ходатайствовать перед судом об административном аресте таксиста.

Ожидается, что материал будет рассмотрен сегодня. Ранее Крусев неоднократно привлекался к ответственности за незаконное потребление запрещенных веществ.

Напомним, накануне Крусев за рулем такси «Яндекс» сбил 11 человек, которые садились в автобус и выходили из него на остановке «Улица Вишневского» в Казани. Машина «Москвич-3» проехала аккурат между автобусом и бордюром остановки, поскольку автобус припарковался почти в трех метрах от бордюра. Практически сразу выяснилось — в момент ДТП водитель машиной уже не управлял. Из салона его выволакивали в бессознательном состоянии.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В результате происшествия пострадали 11 человек, всех оперативно на скорых доставили в больницу для оказания помощи.

Пришедший в себя водитель такси Евгений Крусев пояснял полицейским, якобы почувствовал себя за рулем плохо, слишком рано встал и здоровье подвело. Однако пассажир того же такси поделился с силовиками и журналистом «Реального времени» совершенно иной версией — с его слов, водитель при проезде перекрестка улиц Вишневского и Калинина забился в каком-то припадке и потерял сознание, глаза закатились, руки скрючило, изо рта шла пена.

Версия о наркотиках звучала на месте аварии одновременно с предположением об эпилепсии. При этом Крусев обе отрицал.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Примечательно, что уголовные дела о грубом нарушении правил дорожного движения по данной истории возбудили и в СК, и МВД Татарстана. Однако в итоге расследование было доверено Главному следственному управлению МВД республики, поскольку данная категория преступлений подследственна именно органам внутренних дел.

В рамках уголовного дела силовики с ходатайством о мере пресечения для Крусева в суд пока не обращались.