Чилиец установил три мировых рекорда по парашютному спорту

Фото: Максим Платонов

Чилийский парашютист Себастьян Альварез установил три выдающихся мировых рекорда во время одного прыжка. Спортсмен достиг скорости 550 километров в час, преодолел расстояние более 53 километров и находился в состоянии свободного падения в течение 11 минут.

Достижение Альвареса отмечено как значительное событие в истории парашютного спорта, демонстрирующее новые возможности человеческого потенциала в экстремальных условиях.

Напомним, что недавно россиянка Екатерина Некрасова на фестивале фридайвинга «Под лед Байкала — 2025» проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, установив новый мировой рекорд.



Матвей Гавриков