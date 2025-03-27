Чилиец установил три мировых рекорда по парашютному спорту
Чилийский парашютист Себастьян Альварез установил три выдающихся мировых рекорда во время одного прыжка. Спортсмен достиг скорости 550 километров в час, преодолел расстояние более 53 километров и находился в состоянии свободного падения в течение 11 минут.
Достижение Альвареса отмечено как значительное событие в истории парашютного спорта, демонстрирующее новые возможности человеческого потенциала в экстремальных условиях.
Напомним, что недавно россиянка Екатерина Некрасова на фестивале фридайвинга «Под лед Байкала — 2025» проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, установив новый мировой рекорд.
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