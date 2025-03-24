Рост количества пекарен в России практически остановился

Фото: Олег Тихонов

Темпы роста количества пекарен в России значительно замедлились. По состоянию на 1 марта 2024 года в стране насчитывалось 29 890 пекарен, что всего на 0,8% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт», предоставленные изданию «Ведомости». Год назад динамика роста была значительно выше — плюс 4%.

В то же время количество точек десяти крупнейших российских сетей пекарен увеличилось на 8% в годовом исчислении, по данным Infoline. Лидерами сегмента являются сети «Настоящая пекарня» и «Хлебница», совокупно насчитывающие около 800 пекарен по всей стране.

Аналитики отмечают, что спрос на франшизы пекарен в период с января по март текущего года сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (данные Franshiza.ru). Это объясняется переориентацией инвесторов на смежные форматы бизнеса, а также активным развитием формата пекарен крупными продуктовыми ретейлерами, которые предлагают соответствующие корнеры в своих магазинах.

Кроме того, сдерживающим фактором для роста числа пекарен являются сложности с подбором подходящих помещений и рост ставок аренды на них. В 2024 году ставки аренды на подходящие площади увеличились на 10—30%.

Рената Валеева