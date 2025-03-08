Казанский производитель светодиодной техники Ledel прекратил существование

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Казанская компания по производству светодиодной техники Ledel прекратила существование. Ее присоединили к ТД «Ферекс» — светотехническому заводу в Лаишевском районе, которым ранее владел предприниматель Ильнур Курмаев. Сейчас оба татарстанских предприятия принадлежат федеральной компании IEK Group, которая выпускает электро— и светотехнику.

Таким образом завершился процесс реорганизации Ledel, объявленный прошлым летом.

Фирма, созданная Артуром и Артемом Когданиными, на рынке с 2007 года, она выпускала светодиодную технику под брендом Ledel. В прошлом году выручка компании составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 52 млн.

Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».