Книжный рынок Австралии в 2024 году сократился на 3%

Выручка снизилась с A$1,33 млрд до A$1,29 млрд

По данным Nielsen BookData, в 2024 году книжный рынок Австралии сократился на 3% по стоимости и на 1,2% по количеству проданных экземпляров. За период с 31 декабря 2023 года по 28 декабря 2024 года общий объем продаж составил 69 млн книг, что на 800 тыс. меньше, чем годом ранее. Выручка снизилась с A$1,33 млрд до A$1,29 млрд. Средняя цена книги упала на 1,8%, составив A$18,69.

В предновогодний период наблюдался небольшой рост выручки по сравнению с декабрем 2023 года. Однако продажи детских книг за четыре недели до Рождества упали на 4,4% в объеме (до 4,5 млн экземпляров) и на 1,8% в стоимости (до A$54,9 млн). В 2023 году за аналогичный период было продано 4,7 млн детских книг на сумму A$55,9 млн.

Три наиболее быстрорастущие категории 2024 года — юмор, викторины и головоломки, кулинарные книги, а также жанровая художественная литература. Всего в течение года продавались книги с более чем 757 460 уникальными ISBN.

Лидером продаж стала Наги Маэхаси. Ее книги RecipeTin Eats: Tonight и RecipeTin Eats: Dinner заняли первое и второе место в общем рейтинге бестселлеров. На третьем месте оказалась книга Лианы Мориарти Here One Moment. В рождественском топе Maehashi также стала лидером с RecipeTin Eats: Tonight.

Среди детских книг в предновогодний период наиболее востребованными стали Big Jim Begins (Dog Man #13) Дэва Пилки (4-е место в общем списке) и Hot Mess (серия «Дневник слабака») Джеффа Кинни (10-е место). Guinness World Records 2025 заняла 9-ю позицию.

Продажи взрослой художественной литературы продолжили расти. В 2024 году австралийцы купили 18,5 млн книг на сумму A$380 млн. Это на 5,6% больше в объеме и на 7,3% больше в стоимости, чем в 2023 году. Прирост составил 974 тыс. экземпляров и почти A$26 млн.

Черная пятница остается важным фактором роста продаж. В 2024 году за неделю распродаж было продано 2,05 млн книг на сумму более A$37 млн. Объем продаж оказался на 40% выше, чем в среднем за четыре недели до распродажи, и на 4% выше, чем в 2023 году. Это второй по величине результат в истории после рекордного 2020 года.

Эксперты отмечают, что, несмотря на снижение общих продаж, книги остаются востребованным подарком и способом отдыха.

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Екатерина Петрова