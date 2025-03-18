Эксперты рассказали о сезонной динамике продаж молочной продукции и десертов

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Представители розничной сети «ВкусВилл» сообщили РИА «Новости» о закономерностях в спросе на молочную продукцию и десерты в зависимости от времени года.

Согласно их данным, весной увеличивается интерес к безлактозной продукции, а в марте наблюдается рост продаж кисломолочных товаров.

В теплую погоду покупатели чаще выбирают фруктовые и желейные десерты, тогда как в холодное время года предпочтение отдается кремовым и сметанным сладостям.

Напомним, что в Татарстане производство молока на текущий год выросло до 136,9 тыс. тонн.

Матвей Гавриков