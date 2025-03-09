Татарстан укрепил лидерство по обороту оптовой торговли в Поволжье

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, Татарстан демонстрирует уверенный рост в оптовой торговле, опережая другие регионы Приволжского федерального округа. По данным за январь 2025 года, оборот оптовой торговли республики достиг 322,2 млрд рублей, что на 10,4% превышает показатель января 2024-го. При этом даже по сравнению с декабрем 2024 года снижение составило всего 22,6%, что значительно меньше, чем в большинстве соседних регионов.



Суммарный оборот оптовой торговли в Приволжье в январе 2025 года составил 1,1 трлн рублей. Рост к январю 2024-го — 7%, однако по сравнению с декабрем 2024-го наблюдается падение на 33,3%. Эксперты связывают это с сезонным спадом активности после новогодних праздников.

Татарстан не только удерживает лидерство в оптовой торговле Поволжья, но и демонстрирует стабильность на фоне соседних регионов. Для сравнения:



Башкирия: +1,7% (113,4 млрд рублей),

Удмуртия: +12,7% (42,7 млрд рублей),

Оренбургская область: +12,9% (55,4 млрд рублей),

Самарская область: +7,2% (142,2 млрд рублей).

Хотя Удмуртия и Оренбург показали более высокий годовой рост, Татарстан остается безусловным лидером по абсолютным показателям, опережая, например, Самарскую область в 2,3 раза.



Матвей Гавриков