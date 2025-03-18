Россия сократила импорт пальмового масла до минимума за 10 лет

Фото: Мария Зверева

Россия в 2024 году сократила ввоз пальмового масла до минимальных значений за последние 10 лет, импортировав всего 795 тыс. тонн, следует из расчетов РИА «Новости» на основе данных Совета стран-производителей пальмового масла.

Более 70% всех поставок пальмового масла в Россию приходится на Индонезию: в прошлом году из этой страны было закуплено 570,3 тыс. тонн масла на сумму $538,2 млн. Между тем, как сообщает Reuters, Индонезия планирует повысить экспортную пошлину на пальмовое масло.

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, это повышение практически не скажется на России, поскольку страна является скромным потребителем данной продукции.

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование в продуктах питания заменителей, в том числе пальмового масла.



Матвей Гавриков