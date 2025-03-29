Спрос на бизнес-литературу в России вырос на 10% в 2024 году

После снижения интереса к бизнес-книгам в предыдущие годы читатели вновь начали активно покупать литературу о ведении бизнеса

Фото: Екатерина Петрова

Спрос на деловую литературу в России в 2024 году вырос на 10% по сравнению с 2023 годом. Аналитики книжной сети «Читай-город» зафиксировали стабильный рост продаж в этом сегменте. После снижения интереса к бизнес-книгам в предыдущие годы читатели вновь начали активно покупать литературу о ведении бизнеса, управлении людьми и работе с текстами.

Наибольший интерес вызвали книги о стратегии в условиях неопределенности, методах управления персоналом и технологиях создания эффективных текстов. В топ-10 самых продаваемых бизнес-книг 2024 года вошли два российских автора — Максим Ильяхов и Максим Батырев. В топ-50 оказалось 15 отечественных писателей. Среди зарубежных авторов особенно выделился Нассим Талеб — сразу две его книги вошли в топ-10, а спрос на его работы вырос на 27% по сравнению с прошлым годом.

Список самых популярных бизнес-книг 2024 года выглядит так:

Максим Ильяхов. «Пиши сокращай 2025. Как создавать сильный текст»; Нассим Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»; Максим Батырев. «45 татуировок менеджера»; Максим Батырев. «45 татуировок продавана»; Максим Батырев. «Сложные подчиненные. Практика российских руководителей»; Ричард Кох. «Принцип 80/20. Бизнес-классика»; Роб Фицпатрик. «Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?»; Элияху Голдратт. «Цель. Процесс непрерывного улучшения»; Патрик Ленсиони. «Пять пороков команды»; Нассим Талеб. «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни».

Среди авторов, чьи книги чаще всего покупали с марта 2024 по март 2025 года, лидируют Ицхак Адизес, Максим Батырев и Нассим Талеб. Их работы стали настольными для менеджеров и предпринимателей, которые стремятся повысить эффективность бизнеса.

В феврале и марте 2025 года наиболее востребованными книгами стали:

Максим Ильяхов. «Большая книга о соцсетях для предпринимателей»; Максим Ильяхов. «Пиши сокращай 2025. Как создавать сильный текст»; Нассим Талеб. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости».

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Екатерина Петрова