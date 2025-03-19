«Никого не травил, не угощал»: таксист Зубрилин отказался от последнего слова в суде Татарстана

С подачи прокурора прения по этому делу пришлось проводить дважды

Фото: Динар Фатыхов

Уже сегодня Верховный суд Татарстана может огласить приговор по делу о смертельном отравлении клозапином пассажира казанского такси и покушении на жизнь еще одного, а также разбоях в салоне авто и подделке паспорта. От последнего слова обвиняемый таксист Игорь Зубрилин отказался, передает с заседания журналист «Реального времени».

На прошлом заседании сторона обвинения запросила для подсудимого 22 года особого режима — с учетом рецидива: ранее Зубрилин уже отбывал наказание за кражи, грабеж и самоуправство. Однако сегодня по ходатайству прокурора Яны Подольской судебное следствие возобновили — потерпевшая Люция Хабириева почему-то лишь сейчас, спустя два года, после преступления предоставила фотографии: как выглядели пропавшие у нее после поездки в такси цепочка и кулон из белого золота с бриллиантом.

Гособвинитель просила приобщить эти фото, справку из ломбарда, куда они сдавались 5 февраля 2023 года приятелем подсудимого, и допросить явившегося в суд ювелира как специалиста по оценке изделий из драгметаллов и камней. Защита возражала, считая, что прокуратура пытается восполнить пробелы следствия. По мнению адвоката Луизы Габдрахмановой, в деле вообще нет доказательств, что в тот вечер на потерпевшей были указанные ею украшения — ни записей из ресторана, ни показаний отдыхавших с нею людей. Причем сама Хабириева оценила пропавшее в 90 тысяч рублей, а ломбард — всего в 5,7 тысячи.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Тем не менее суд возобновил судебное следствие и озадачил ювелира Павла Тартыгашева вопросом о рыночной стоимости изделий с учетом фото и данных справки из ломбарда о весе и сохранности изделия. Причем стоимость Тартыгашева просили назвать именно на дату преступления — 5 февраля 2023 года, и тот навскидку, за пару минут выдал свое мнение — данное ювелирное изделие могло стоить 30–40 тысяч рублей. Также ювелир пояснить — в ломбардах оценивается не изделие, а вес драгметалла, поэтому любое украшение там принимают по цене лома — привязанного к курсу золота либо серебра на рынке, бриллианты в 1-2 карата в расчет вообще не принимаются.

После такой экспресс-оценки судебное следствие закрыли и прения провели повторно — причем их участники лишь подтверждали свою позицию, не вдаваясь в проведенную на прошлом заседании оценку доказательств.

Когда очередь дошла до Зубрилина тот заявил: «Никого не травил. Никого не угощал. Где экспертиза? Ни у кого нет экспертиз — за что судят?» Тут стоит пояснить, что выжившим пассажирам экспертиза на предмет приема психотропного препарата, действительно не проводили. Поскольку на тот момент даже не было версии о том, что они могли быть отравлены. А потом было уже поздно.

Сегодня же суд предоставил последнее слово подсудимому. Но тот заявил: «Я уже все сказал». Ранее на допросе и в первых прениях обвиняемый настаивал на своей версии — сильнодействующий препарат не растворял, пассажиров этим питьем не угощал, с потерпевшим подростком, что после поездки проснулся в снегу, впервые встретился лишь на следствии. Признавался лишь в подделке паспорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии СК и прокуратуры, Зубрилин смог получить у знакомого — пациента психоневрологического диспансера сильнодействующий препарат клозапин, который подмешивал в питьевую воду и водку и предлагал своим пассажирам. Подбирал тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения.

Жертвой обвиняемого таксиста силовики считают 22-летнего Юрия Ефремова, который в ночь на воскресенье, 5 февраля 2023 года, уехал от бара на улице Профсоюзной, а его тело нашли в подъезде дома на улице 25 лет Октября. Причиной смерти стало отравление от сочетания алкоголя и клозапина. По версии силовиков, в подъезд его оттащил водитель такси, после того как подпоил и забрал его мобильник, оцененный в 34 тысяч рублей. Причем по дороге к этому дому таксист подвез на Квартал другую пассажирку — Люцию Хабириеву, которая потом не досчиталась цепочки с кулоном, мобильника и часов.

Еще одним потерпевшим в деле признан 17-летний подросток. По версии силовиков, после поездки в такси Зубрилина в ночь на 21 января 2023-го мальчишка проснулся в сугробе на окраине города, без мобильного телефона и в чужой обуви.

В ходе прений сторона обвинения засветила информацию, что Зубрилин имел статус серебряного клиента в комиссионных магазинах «Победа», то есть неоднократно сдавал туда ценности.