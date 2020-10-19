Баширов Артур Ильдарович
Общая информация
Родился 12 июля 1990 года в городе Казани.
Образование
Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет, факультет вычислительной математики и информационных технологий. В процессе обучения на курсе MBA в КФУ.
Трудовая деятельность
2009-2010 гг. — служба в ВМФ РФ.
2008-2009 гг. — ООО «Евроокно», специалист отдела продаж.
2012-2013 гг. — ООО «Новатэк», менеджер проектов.
2013-2016 гг. — ООО «Ай Ти Эс», генеральный директор.
2016 г. — ООО «Технократия», генеральный директор.
Семейное положение: холост, детей нет.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Кремлевская, 21, 3 этаж
- Телефон: (843) 277-64-10
- Email: sales@technokratos.com
- Сайт: https://technokratos.com/
Дата последнего обновления: 19.10.2020