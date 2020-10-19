Список персон

Баширов Артур Ильдарович

IT-компании

Общая информация

Родился 12 июля 1990 года в городе Казани.

Образование

Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет, факультет вычислительной математики и информационных технологий. В процессе обучения на курсе MBA в КФУ.

Трудовая деятельность

2009-2010 гг. — служба в ВМФ РФ.
2008-2009 гг. — ООО «Евроокно», специалист отдела продаж.
2012-2013 гг. — ООО «Новатэк», менеджер проектов.
2013-2016 гг. — ООО «Ай Ти Эс», генеральный директор.
2016 г. — ООО «Технократия», генеральный директор.

Семейное положение: холост, детей нет.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Кремлевская, 21, 3 этаж
  • Телефон: (843) 277-64-10
  • Email: sales@technokratos.com
  • Сайт: https://technokratos.com/

Дата последнего обновления: 19.10.2020

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