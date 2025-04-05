«Казанская ярмарка» сообщила о начале ликвидации

Решение было принято общим собранием акционеров

Фото: Максим Платонов

В четверг, 3 апреля, ОАО «Казанская ярмарка» опубликовало сообщение о начале ликвидации. Решение было принято общим собранием акционеров.

Председателем ликвидационной комиссии назначен Марат Сидоров, временно исполнявший обязанности гендиректора после ухода Льва Семенова. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Деятельность площадки стала убыточной с появлением международного выставочного центра KazanExpo, где стали проводить все крупные мероприятия. В 2023 году размер убытков компании достиг почти 200 млн рублей, в прошлом году снизился до 113 млн.

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