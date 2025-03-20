Tesla отзывает более 46 тысяч Cybertruck из-за риска отклеивания внешней панели

Фото: скриншот с сайта lrmuitine.lt

Американский автопроизводитель Tesla объявил об отзыве 46 тысяч электрических пикапов Cybertruck, выпущенных в 2024—2025 годах. Причиной отзыва стал потенциальный дефект: декоративная деталь внешней панели автомобиля может отклеиться во время движения.

Согласно заявлению американского регулятора, этот дефект может создать опасную ситуацию на дороге, увеличивая риск возникновения аварии. Для устранения проблемы компания обязуется бесплатно заменить проблемный элемент у всех затронутых транспортных средств.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года.



Матвей Гавриков