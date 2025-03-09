От застройщика Savin House потребовали снести часть кафе у казанского речпорта

Арбитражный суд Татарстана на этой неделе провел предварительное слушание по иску Комитета земельных и имущественных отношений Казани к спецзастройщику «Садовое кольцо Казань». Власти Казани требуют от застройщика освободить используемый участок площадью 129 кв. м из земель неразграниченной государственной собственности, граничащий с участком по ул. Девятаева, 3, путем демонтажа деревянного строения и ограждения.

Речь о кафе «Белуга» в районе речпорта Казани. Заведение общепита занимает несколько деревянных построек, часть которых и забор, по данным публичной кадастровой карты, выходят за границы отведенного земельного участка.

«Садовое кольцо Казань» принадлежит бывшему вице-премьеру России и совладельцу группы «Садовое кольцо» Илье Клебанову. Компания строит на набережной Казанки квартал из трех жилкомплексов: Savin House, Savin Family и Savin Premier.

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