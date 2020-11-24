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ООО Кафе Сказка

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

История кафе «Сказка» берет свое начало в 1968 году, когда в управлении ТРЕСТа ресторанов РТ было принято решение о создании детского кафе всесоюзного масштаба. В 1970-м году первое семейное кафе открыло свои двери для посетителей.

Руководитель — Шарипов Михаил Миннуллович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Баумана, 58
  • Телефон: (843) 253-55-34
  • Email: skazka58@mail.ru
  • Сайт: http://cafe-skazka.com/

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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