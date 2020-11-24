ООО Кафе Сказка
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
История кафе «Сказка» берет свое начало в 1968 году, когда в управлении ТРЕСТа ресторанов РТ было принято решение о создании детского кафе всесоюзного масштаба. В 1970-м году первое семейное кафе открыло свои двери для посетителей.
Руководитель — Шарипов Михаил Миннуллович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Баумана, 58
- Телефон: (843) 253-55-34
- Email: skazka58@mail.ru
- Сайт: http://cafe-skazka.com/
Дата последнего обновления: 24.11.2020