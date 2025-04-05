Александр Гудимов стал собственником казанской «дочки» ПЭК

Теперь он является единоличным владельцем казанского ООО «ПЭК Регион 1»

Коммерческий директор «Поволжской экологической компании» (ПЭК) Александр Гудимов стал единоличным владельцем казанского ООО «ПЭК Регион 1».



Самим ПЭК, судя по сайту общества, руководит его сестра Ольга Гудимова. Учредителем здесь остается Станислав Марюткин, которому принадлежала и перешедшая к Гудимову фирма. Оборот основной компании, зарегистрированной в Набережных Челнах, в прошлом году вырос на 35% и превысил 1 млрд рублей, чистая прибыль составила 26,4 млн. Бренд ПЭК принадлежит бизнесмену Сергею Петрову, сыну экс-главы поволжского Ростехнадзора Бориса Петрова, который скончался в начале года.

Компания работает в сфере обращения с ТКО с 1999 года. Офисы открыты в Казани, Набережных Челнах и Йошкар-Оле. У ПЭКа, по его же данным, более 3 тыс. клиентов. В штате работает более пятисот человек.

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