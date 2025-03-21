В России пройдет распродажа одежды в поддержку осознанного потребления
Авито впервые проведет на площадке благотворительную распродажу sample sale для немецкого бренда Marc O’Polo. Половина средств, вырученных от продажи вещей, будет направлена в фонд «Второе дыхание».
Основная миссия — осознанное потребление как образ жизни. Вырученные средства помогут установить новые контейнеры, сортировать, выдавать и перерабатывать сотни тонн одежды.
— В 2024 году доля продаж в ресейл-сегменте в категории женской одежды составила 62 процента. Сотрудничество с Marc O'Polo станет еще одним важным шагом в продвижении устойчивой моды и ответственного потребления, — отметил руководитель бизнес-направления Fashion в Авито Никита Захаров.
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