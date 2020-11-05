Сафиуллин Рим Ринатович
Общая информация
Образование
Окончил КГТУ-КАИ им. Туполева.
Трудовая деятельность
С 2016 г. директор ООО «Генезис Групп»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 05.11.2020
Образование
Окончил КГТУ-КАИ им. Туполева.
Трудовая деятельность
С 2016 г. директор ООО «Генезис Групп»
Дата последнего обновления: 05.11.2020
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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