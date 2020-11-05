Список персон

Сафиуллин Рим Ринатович

Медицина
Сафиуллин Рим Ринатович

Общая информация

Образование

Окончил КГТУ-КАИ им. Туполева.

Трудовая деятельность

С 2016 г. директор ООО «Генезис Групп»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 05.11.2020


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