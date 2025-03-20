Китай вдвое сократил поставки легковых автомобилей в Россию в январе — феврале

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По данным китайской таможни, в январе — феврале 2025 года Китай сократил экспорт легковых автомобилей в Россию примерно вдвое на фоне роста утилизационного сбора. Поставки составили $750 млн против более высоких показателей предыдущего года.

В результате доля России в общем объеме китайского автомобильного экспорта снизилась до 6% с 11,9% годом ранее, следует из анализа РИА «Новости».

Напомним, что в феврале 2025 года в Россию было ввезено 16,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 73% меньше, чем в феврале прошлого года.



Матвей Гавриков