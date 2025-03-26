Продажи детских комиксов в Британии достигли £20 млн

Эксперты называют графические книги «воротами» в мир литературы

Фото: Максим Платонов

Продажи детских комиксов и графических новелл в Великобритании достигли рекордного уровня — почти £20 млн. Издатели связывают этот рост с популярностью манги, супергеройских историй и экранизаций, которые привлекают молодых читателей. Эксперты называют графические книги «воротами» в мир литературы.

Спрос на такие книги растет уже десять лет. Среди бестселлеров — серии «Дневник слабака» Джеффа Кинни и «Кролик против Обезьяны» Джейми Смарта. Комиксы полностью раскрывают историю через визуальные элементы, передают атмосферу и характеры героев.

Рост популярности комиксов совпадает с падением интереса к традиционному чтению. Исследование Национального фонда грамотности в 2023 году показало, что только треть детей и подростков от 8 до 18 лет читают в свободное время. Этот показатель снизился на 8,8 процентных пункта за год. Однако графические новеллы привлекают даже тех, кто раньше не любил книги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этом году Лондонская книжная ярмарка впервые пригласила автора комиксов в качестве специального гостя. Эксперты отмечают, что яркие иллюстрации и забавные персонажи вовлекают детей в процесс чтения, формируя у них привычку к книгам.

Интерес к художественной литературе в целом остается высоким. В Британии зафиксированы рекордные продажи книг в твердом переплете. Шесть романов разошлись тиражом более 100 тыс. экземпляров. Лидеры продаж — Колин Гувер с «Все закончится на нас», Ребекка Яррос с «Четвертым крылом» и Фрида Мак-Фадден с The Housemaid.

В то же время рынок нехудожественной литературы переживает спад — минимальные продажи за 20 лет. Это связано с доступностью бесплатного контента в интернете. Особенно снизился интерес к книгам по саморазвитию, тогда как религиозные издания демонстрируют рост.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Недавнее исследование Манчестерского университета подтвердило, что комиксы могут повышать уровень грамотности. В эксперименте участвовали 100 школьников. Половина из них посещала занятия, где комиксы использовались для обучения чтению. Через год их средний возраст чтения увеличился на 18 месяцев, тогда как у контрольной группы — только на 11 месяцев. Количество детей, которые назвали чтение любимым занятием, удвоилось в экспериментальной группе и снизилось в контрольной.

Издатели и аналитики считают, что рост популярности комиксов — хороший знак для всей книжной индустрии. Графические истории вовлекают детей в чтение и могут стать основой для развития их интереса к литературе.

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Екатерина Петрова