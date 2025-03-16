Аналитики выявили рост числа банкротств индивидуальных предпринимателей в России

Фото: Елизавета Пуншева

По итогам 2024 года число граждан, утративших статус индивидуального предпринимателя (ИП) по причине банкротства, увеличилось на 20%. К такому выводу пришли аналитики коллекторского агентства Долговой Консультант, проанализировав открытые данные реестра ЕГРИП и ФНС РФ.

В 2024 году из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) по причине банкротства было исключено 2 188 человек. Это на 359 человек, или на 19,6%, больше, чем в 2023 году. Рост объема просроченных банковских кредитов среди индивидуальных предпринимателей также ускорился: за 2024 год их сумма увеличилась в два раза, достигнув 86,05 млрд рублей, тогда как за 2023 год рост составил 43%, увеличившись с 28,7 млрд до 41,1 млрд рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По мнению генерального директора коллекторского агентства «Долговой Консультант» Дениса Аксенова, начало роста банкротств ИП связано с отменой моратория на банкротства в 2023 году. «Процедура банкротства длительная, неприятная и дорогая, плюс отложенный за 2020—2023 годы спрос со стороны кредиторов», — отметил эксперт. По оценкам агентства, в 2025 году стоит ожидать прирост числа исключений из ЕГРИП из-за банкротства на 25—30%, что составит порядка 2,7—2,8 тыс. предпринимателей.

Требования к банкротству для индивидуальных предпринимателей аналогичны требованиям для граждан: добровольное банкротство возможно при сумме долга от 50 тыс. рублей, принудительное — при долге от 500 тыс. рублей и задержке выплат более чем на 90 дней. Статус ИП чаще выбирают для ведения предпринимательской деятельности при годовом обороте до 450 млн рублей.

Напомним, что в 2024 году в Татарстане наблюдается снижение количества корпоративных банкротств, в то время как в России в целом этот показатель вырос



Матвей Гавриков