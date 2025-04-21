В Казани установлен новый температурный рекорд 21 апреля

Фото: Динар Фатыхов

21 апреля 2025 года в Казани зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Максимальная температура воздуха достигла +25,8 градусов по данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт и +25 градусов по информации метеостанции Казань.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 2012 году, когда температура составила +24,6.

Накануне 20 апреля 2025 года в Казани также зафиксировали новый температурный рекорд. По данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт, максимальная температура воздуха достигла +22,5 градусов.

Анастасия Фартыгина