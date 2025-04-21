СМИ: причиной смерти Папы Франциска мог стать инсульт

Смерть Папы Римского Франциска могла быть вызвана инсультом или кровоизлиянием в мозг, согласно информации, предоставленной газетой La Repubblica. В издании уточнили, что его уход не имел отношения к проблемам с дыханием, которые он испытывал ранее, когда находился в больнице из-за воспаления легких.

Состояние понтифика резко ухудшилось накануне, и по данным источников, с 6 утра 21 апреля стало очевидно, что он находится на грани смерти. Это ухудшение стало неожиданным, поскольку Франциск уже находился на восстановлении после болезни.

После госпитализации с 14 февраля по 23 марта, Папа сильно ослаб. Это было заметно во время его редких выходов на публику — он не участвовал в мероприятиях и встречался только с очень немногими людьми. Исключение составляли встречи с королевской четой Великобритании в начале апреля и с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом накануне Пасхи.

Франциск, который возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, ушел из жизни на 89-м году жизни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью понтифика. Также раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями Римско-католической церкви.



Анастасия Фартыгина