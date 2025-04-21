В Татарстане стартовал прием заявок на гранты раиса республики для НКО
В Татарстане начался прием заявок на гранты раиса Татарстана, которые поддерживают развитие гражданского общества. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты республики.
Конкурс направлен на помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, которые способствуют реализации гражданских инициатив.
Заявки принимаются с 17 апреля по 31 мая 2025 года. Организаторы призывают не откладывать подачу, чтобы успеть оформить проект должным образом и привлечь экспертов. Это увеличит шансы на победу.
- Итоги конкурса будут объявлены в конце августа, а победители смогут начать реализацию своих проектов с 1 ноября 2025 года.
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