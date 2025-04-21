Новости общества

18:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане стартовал прием заявок на гранты раиса республики для НКО

16:50, 21.04.2025
В Татарстане стартовал прием заявок на гранты раиса республики для НКО
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане начался прием заявок на гранты раиса Татарстана, которые поддерживают развитие гражданского общества. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты республики.

Конкурс направлен на помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, которые способствуют реализации гражданских инициатив.

Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Заявки принимаются с 17 апреля по 31 мая 2025 года. Организаторы призывают не откладывать подачу, чтобы успеть оформить проект должным образом и привлечь экспертов. Это увеличит шансы на победу.

  • Итоги конкурса будут объявлены в конце августа, а победители смогут начать реализацию своих проектов с 1 ноября 2025 года.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также