РЖД запустят электрички между Сочи и Абхазией с 1 мая

Фото: Максим Платонов

С 1 мая РЖД запускают новые электрички, которые свяжут Имеретинский Курорт (Сочи) с Сухумом, столицей Абхазии. Поезда будут курсировать дважды в день под номерами 925/926 и 929/930. Об этом сообщил RT на русском.

Электрички будут отправляться из Имеретинского Курорта в 10:35 и 20:25, а обратно из Сухума — в 05:40 и 16:20. По пути поезда сделают остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Пассажиры пройдут таможенный и пограничный контроль прямо в вагонах на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для новых рейсов будут использоваться российские электропоезда ЭП2ДМ, а стоимость билета составит 365 рублей.

Однако с 1 мая из расписания исчезнут «Ласточки» по маршруту Сочи — Гагра, которые ранее также обслуживали сочинский аэропорт. О том, вернут ли их на линию, пока нет информации.

Также с 1 мая жители Нальчика и Казани смогут воспользоваться новыми авиарейсами, которые будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.



Анастасия Фартыгина