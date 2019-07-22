Все о WorldSkills Kazan 2019: билеты, активности, правила и транспорт

Мировой ЧМ по рабочим профессиям соберет в столице Татарстана свыше 1 300 представителей 63 стран

Ровно через месяц — 22 августа — Казань откроет мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Татарстанской столице не привыкать принимать международные турниры и проводить их на высоком уровне. Готов ли город на этот раз, где посмотреть соревнования и сколько это будет стоить, и какие еще развлечения ждут зрителей — в материале «Реального времени».

WorldSkills Kazan 2019: что, где, когда

Казань в очередной раз становится хозяйкой грандиозного по масштабам события. Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 стартует ровно через месяц, 22 августа, и продлится шесть дней. Пока идет отсчет до старта ЧМ, расскажем как на него попасть, чем развлекут зрителей и сколько усилий и денег ушло на подготовку.

Как уже писало «Реальное время», Татарстан получил около 4,6 млрд рублей из российского бюджета. Республике доверили организовать престижное мероприятие, в котором участвуют свыше 1 300 представителей 63 стран. Обо всех можно сказать — профессионалы своего дела. Каждый будет бороться за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции. Соревнования пройдут по 56 компетенциям в различных сферах производства, будь то столярное дело или флористика, парикмахерское искусство, кузовной ремонт или хлебопечение. Чтобы попасть на мировой чемпионат его участники сначала проходят отбор на национальных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс», то есть в Казань съедутся лучшие из лучших молодые профессионалы своих стран.

Соревнования пройдут по 56 компетенциям в различных сферах производства. Фото Рината Назметдинова

Ради чего все затевается? Для повышения престижа рабочих профессий в мире. WorldSkills позволяет лидерам отраслей, правительствам и образовательным учреждениям обменяться передовыми методами в сфере профессионального образования. Зачастую именно на площадках ЧМ победителей соревнований расхватывают работодатели.

— После 3 лет и 11 месяцев подготовки мы вышли на финишную прямую, и хотя формально до открытия чемпионата остался месяц, на самом деле времени гораздо меньше. Уже 1 августа мы начнем принимать первые клиентские группы, — рассказал «Реальному времени» руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин. — Так что сейчас наносятся последние штрихи — активно готовятся объекты, где будут проходить соревнования. К примеру, предстоит застроить территорию «Казань Экспо» мини-цехами, мини-ресторанами для состязаний.

«Хотя формально до открытия чемпионата остался месяц, на самом деле времени гораздо меньше. Уже 1 августа мы начнем принимать первые клиентские группы», — рассказал Эмиль Губайдуллин. Фото Максима Платонова

Для зрителей вход бесплатный

Как же попасть на сами соревнования? С подробной программой чемпионата можно будет ознакомиться на официальном портале турнира.

Чтобы посмотреть состязание, платить не нужно, заверил корреспондента «Реального времени» Эмиль Губайдуллин. Достаточно будет зарегистрироваться на официальном сайте WorldSkills — и получишь электронный билет. Его стоит распечатать заранее, а если не удастся — можно сделать это прямо на входе в «Казань Экспо», именно этот комплекс станет основной площадкой чемпионата.

Перед посещением ЧМ зрителям стоит ознакомиться с правилами поведения на площадке состязаний — это обусловлено спецификой мероприятия, предупредил руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов. В целях безопасности на «Казань Экспо» запрещено проносить не только оружие, но и еду, напитки, домашних животных. Запрещен также въезд на велосипедах и самокатах.

Комплекс «Казань Экспо» станет основной площадкой чемпионата. Фото Олега Тихонова

Как добраться?

Руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 подчеркнул, что важным аспектом подготовки стал транспортный вопрос:

— В первую очередь решается проблема парковок. Вблизи «Казань Экспо» для организации парковки личного транспорта посетителей будет работать парковка на 500 машино-мест. Въезд на парковку будет осуществляться по электронному билету, который лучше распечатать заранее. Попасть на парковку можно будет в тот день и в то время, которое указано в билете на конкретные соревнования.

Но не обязательно ехать туда на личном автомобиле. Во время чемпионата ежедневно в направлении «Казань Экспо» и обратно 4—5 раз в день будет отправляться аэроэкспресс, стоимость проезда на котором — всего 40 рублей. Можно будет также доехать и на шаттлах — бесплатно, по предъявлении электронного билета — от перехватывающих парковок у ТЦ «МЕГА», «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте и станции метро «Дубравная». Шаттлы будут курсировать с интервалом в 1 час с 10.00 до 17.00.

На чемпионат можно будет доехать и на шаттлах — бесплатно, по предъявлении электронного билета — от перехватывающих парковок у ТЦ «МЕГА», «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте и станции метро «Дубравная». Фото tatar-inform.ru

Церемонии открытия и закрытия ЧМ от Игоря Крутого

По словам Губайдуллина, самые зрелищные события чемпионата WorldSkills Kazan 2019 — церемонии открытия и закрытия — будут проходить на «Казань Арене».

— Эти церемонии организует та же команда, с которой мы работали на Универсиаде-2013 и чемпионате по водным видам спорта, — команда Игоря Крутого. Режиссер церемоний — Алексей Сеченов. Так что мы ожидаем, что зрелище будет не менее ярким, чем те, что мы уже видели. Церемония открытия будет посвящена становлению профессионала, это шоу о людях, покоряющих высоты мастерства. А главными ее героями станут всем известные профессионалы, без которых нельзя представить XXI век, и робот София, который получил гражданство (Саудовской Аравии, — прим. ред.). В числе участников будут певица Елка, Александр Панайотов, рок-группа «Дана Соколова», Jukebox trio, Ян Гэ, инди-группа Therr Maitz и другие. Известные VR-художники на глазах у зрителей будут создавать в прямом эфире захватывающие «живые» декорации, подчиняясь настроению эпизода.

Одной из особенностей церемонии, по словам Эмиля Губайдуллина, станет технология дополненной реальности, для воплощения которой разработано мобильное приложение. Сцены дополненной реальности будут синхронизированы с эпизодами шоу во времени и в пространстве: происходящее в приложении целиком будет зависеть от происходящего на сцене стадиона.

Приобрести билеты на церемонии можно на сайте WORLDSKILLSKAZAN2019.COM — по цене от 300 до 1 500 рублей.

Делу время, развлечениям — тоже

Как сообщил «Реальному времени» начальник дирекции парков и скверов Марат Закиров, специально к чемпионату WorldSkills Kazan 2019 в Горкинско-Ометьевском лесу, парке им. Горького и на набережной озера Кабан откроются «культурные площадки». На них участники чемпионата, гости города и все желающие смогут познакомиться с культурными традициями России и республики.

В Горкинско-Ометьевском лесу с 22 по 27 августа ежедневно будут проходить концерты, трансляции с церемонии открытия и закрытия чемпионата, диджей-сеты, лектории, кинопоказы и мастер-классы, а также будет представлена информация о современном Татарстане и рабочей молодежи республики.

В парке им. Горького с 23 по 26 августа будут работать мастерские по дисциплинам чемпионата, зона кулинарных мастер-классов, а также фудкорт, на котором представлена кухня разных стран. Есть будем, как в лучших ресторанах, — под «живую» музыку: предусмотрена концертная программа.

На набережной озера Кабан с 23 по 25 августа будут выступать казанские музыканты, свои постановки покажут театр «Угол», Тинчуринский и Камаловский театры. Вечером запланированы кинопоказы (фильмов, снятых татарстанскими режиссерами) и бесплатные экскурсии по набережной.

В парке им. Горького с 23 по 26 августа будут работать мастерские по дисциплинам чемпионата, зона кулинарных мастер-классов, а также фудкорт, на котором представлена кухня разных стран. Фото Рината Назметднова

За отдельную плату

К проведению чемпионата WorldSkills в Казани приурочили деловую программу в «Казань Экспо», на участие в которой «подписались» представители 80 стран-участниц движения WorldSkills — известные политики, общественники, ученые и писатели. В Казань приедут спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков, космонавт Сергей Крикалев, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб, официальный делегат WorldSkills International в России Екатерина Лошкарева.

Деловая программа пройдет с 23 по 25 августа. На ней будут обсуждаться экономические и технологические тенденции, вопросы развития систем профессиональной подготовки и трансформации рынка труда. Специально для российских участников дополнительно 22 и 25 августа пройдут конференции в рамках «Национального трека».

Пока заявки на участие в деловой программе принимаются от желающих на льготных условиях. Стоимость базового пакета — 27 950 рублей, транспортные расходы на прибытие в Казань и проживание в нее не входят.

На участие в деловой программе «подписались» представители 80 стран-участниц движения WorldSkills — известные политики, общественники, ученые и писатели. Фото worldskills2019.com

Где дороги перекроют

В дни чемпионата по Казани в определенные часы свободно проехать можно будет не по всем улицам. Ограничение движения транспортных средств вводится по улице Хакима от проспекта Амирхана до улицы Чистопольской, на Чистопольской от Хакима до Ямашева, на выезде на ул. Чистопольскую с внутриквартальных проездов в районе домов 79 и 85а по Чистопольской, а также на объездной дороге вокруг стадиона «Казань Арена» и разворотной петле под 3-й транспортной дамбой:

с 16 до 23 часов 21 и 22 августа,

с 16 часов 26 августа до 1 часа 27 августа,

с 16 часов 27 августа до 1 часа 28 августа.

С 6 часов 10 августа до 22 часов 30 августа будет ограничено движение на местном проезде к дороге-дублеру проспекта Победы при съезде со стороны улицы Мавлютова и проспекта Победы:

С 6 до 21 часа с 23 по 26 августа — на территории Казанской академии тенниса, на участке от съезда с пр. Победы в направлении Оренбургского тракта и на внутреннем проезде от Оренбургского тракта до ул. Академика Парина:

С 6 до 21 часа с 23 по 26 августа ограничат движение на парковочной территории перед ВЦ «Казанская ярмарка»:

С 6 до 16 часов 24 августа — по улице Пушкина от ул. Карла Маркса до Большой Красной.

С 6 до 16 часов 18 и 20 августа на парковке перед Центральным стадионом:

С 6 до 23 часов 18 и 20 августа — на территории, прилегающей к Международному конно-спортивному комплексу «Казань».