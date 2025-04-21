В Татарстане предложили штрафовать родителей за детскую езду на квадроциклах

Фото: Реальное время

В Татарстане решили усилить ответственность родителей, разрешающих своим детям ездить на квадроциклах. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец настаивает на введении штрафов для тех, кто не соблюдает правила безопасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Она подчеркнула, что «в неумелых детских руках этот транспорт становится угрозой не только для окружающих, но и для самих водителей». По ее мнению, важно сделать так, чтобы трагические ситуации не повторялись.

Волынец предложила ввести возрастные ограничения для управления квадроциклами и другими подобными транспортными средствами. Также она считает необходимым требовать наличие водительских прав соответствующей категории.

Накануне в Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП. В результате столкновения водитель квадроцикла — девочка-подросток получила тяжелые травмы. Пассажир квадроцикла, 12-летний мальчик, скончался на месте происшествия.



Анастасия Фартыгина