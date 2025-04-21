В Татарстане предложили штрафовать родителей за детскую езду на квадроциклах
В Татарстане решили усилить ответственность родителей, разрешающих своим детям ездить на квадроциклах. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец настаивает на введении штрафов для тех, кто не соблюдает правила безопасности.
Она подчеркнула, что «в неумелых детских руках этот транспорт становится угрозой не только для окружающих, но и для самих водителей». По ее мнению, важно сделать так, чтобы трагические ситуации не повторялись.
Волынец предложила ввести возрастные ограничения для управления квадроциклами и другими подобными транспортными средствами. Также она считает необходимым требовать наличие водительских прав соответствующей категории.
Накануне в Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП. В результате столкновения водитель квадроцикла — девочка-подросток получила тяжелые травмы. Пассажир квадроцикла, 12-летний мальчик, скончался на месте происшествия.
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