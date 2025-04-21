В Казани запланировали субботники на 26 апреля

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 26 апреля состоятся субботники, в ходе которых жители смогут поучаствовать в уборке муниципальных территорий. Мероприятия пройдут в Вахитовском и Приволжском районах.

Уборка запланирована на следующих участках:

склон на улице Танковой;

Березовая роща;

Оренбургский проезд;

улица Марджани;

зеленая зона от дома 18 по проспекту Победы до дома 8а по улице Фучика.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Участники субботников смогут получить мешки и перчатки в администрации по ул. Ипподромной, 17 с 9.00 до 18.00, а также через свою управляющую компанию и Комитет внешнего благоустройства.

Анастасия Фартыгина