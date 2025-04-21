В Казани запланировали субботники на 26 апреля
В Казани 26 апреля состоятся субботники, в ходе которых жители смогут поучаствовать в уборке муниципальных территорий. Мероприятия пройдут в Вахитовском и Приволжском районах.
Уборка запланирована на следующих участках:
- склон на улице Танковой;
- Березовая роща;
- Оренбургский проезд;
- улица Марджани;
- зеленая зона от дома 18 по проспекту Победы до дома 8а по улице Фучика.
Участники субботников смогут получить мешки и перчатки в администрации по ул. Ипподромной, 17 с 9.00 до 18.00, а также через свою управляющую компанию и Комитет внешнего благоустройства.
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