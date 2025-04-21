Казанцы начали активно интересоваться запуском аренды самокатов

Фото: Максим Платонов

В выходные дни жители Казани задали сервису аренды самокатов Whoosh 1 537 вопросов о сроках начала сезона. Горожане ждут, когда кикшеринг снова станет доступным, чтобы вернуться к привычным поездкам на самокатах в теплую погоду. Об этом сообщил представитель Whoosh Денис Балакирев.

Многие пользователи выражают недовольство из-за недоступности сервиса, особенно те, кто оформил годовую подписку, рассчитывая использовать самокаты с наступлением тепла.

Whoosh принимает меры для повышения безопасности. Он ограничил доступ к сервису для пользователей младше 16 лет, введя авторизацию через банковские ID. Также максимальная скорость самокатов снижена до 20 км/ч, и в Казани создано 360 «медленных зон».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сервис активно штрафует и блокирует нарушителей, которые составляют менее 1% пользователей. Это необходимо для снижения числа аварий с участием средств индивидуальной мобильности.

По данным издания «Мобилити», в 2024 году в Казани было совершено 3,2 миллиона поездок на самокатах. При этом 86% поездок длились менее 15 минут, что указывает на их использование в качестве транспорта для деловых нужд, а не для развлечения.

Напомним, что на улицах Казани появились электросамокаты, но совершать поездки на них пока нельзя. В одних из самых популярных мест для прогулок — в парке Горького и на Кремлевской набережной — самокатов не видно. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина