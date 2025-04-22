СМУ-88 вошло в топ-35 застройщиков России

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» вошла в рейтинг «ТОП-100 девелоперских компаний России» портала «Движение.ру» по итогам 2024 года, заняв 34-е место.

Темой рейтинга в этом году стал «Прорыв» — аналитики оценивали компании, которые за последние три года продемонстрировали значительный рост, внедрили инновационные решения и реализовали проекты, заметно повлиявшие на рынок недвижимости. Среди критериев: выход в новые регионы и страны, участие в программах КРТ, запуск флагманских проектов, использование передовых технологий проектирования и строительства, эффективность бизнес-процессов и стратегия развития.

Рейтинг формировался поэтапно: сначала на основе голосования пользователей портала и экспертов был сформирован шорт-лист, затем аналитический центр «Движение.ру» провел ранжирование компаний на основании объективных данных — портфеля проектов, рыночных показателей и динамики развития.

«Быть среди 35 сильнейших девелоперов страны — это не только честь, но и большая ответственность. Приятно, что эксперты рейтинга отметили нашу работу за последние годы: запуск проектов на одной из крупнейших территорий реновации в России — Новой Портовой, выход на новые рынки — в Приморском крае и Нижнекамске, а главное — стремление в каждом проекте идти дальше, задавать планку — и в архитектуре, и в технологических решениях», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

«Движение.ру» — отраслевой портал для профессионалов рынка недвижимости, созданный командой известного форума «Движение». Рейтинг девелоперских компаний портал провел впервые, и в дальнейшем планирует делать это ежегодно.

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и на сегодняшний день второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. Согласно информации единого ресурсного застройщика (ЕРЗ), СМУ-88 пять лет подряд сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ востребованных ЖК в Казани, являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.



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