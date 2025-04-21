Путин подписал закон о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсии

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который вводит уголовную ответственность за несообщение о подготовке диверсий. Теперь за это преступление можно получить до одного года лишения свободы.

Закон вносит изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса России, добавляя наказание для тех, кто не информирует власти о лицах, которые планируют или уже совершили диверсионные действия. Это касается случаев, когда граждане знают о готовящихся взрывах, поджогах или других действиях, угрожающих безопасности страны.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев уточнил, что в условиях СВО крайне важно, чтобы информация о потенциальных угрозах поступала в правоохранительные органы своевременно. Он подчеркнул, что укрытие таких фактов негативно сказывается на предотвращении преступлений и что новый закон поможет устранить этот пробел.

Пискарев также добавил, что закон обеспечит дополнительную защиту объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства.

Также Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в образовательной деятельности в стране, и закон, который позволяет выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, но только на специализированные направления, схожие с их предыдущим обучением.



Анастасия Фартыгина