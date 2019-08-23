В Казани выпустили коллекционные транспортные карты с символикой Worldskills

В честь проведения чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани выпустили специальные коллекционные транспортные карты с символикой мероприятия. Приобрести ее может любой желающий.

Всего в продажу было выпущено 20 тысяч карт. Однако половину из них приобрела АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» для участников и гостей чемпионата , отмечает пресс-служба мэрии Казани.

По таким картам уже ездят на общественном транспорте аккредитованные лица и волонтеры. Еще 10 тысяч проездных с символикой WorldSkills поступили в свободную продажу.

Напомним,у подножья Казанского кремля установили хештег #WorldSkills Kazan 2019. Он должен послужить основой для своеобразной фотозоны, где казанцы и гости города будут фотографироваться на фоне кремля.



Также «Реальное время» рассказывает о происходящем на соревнованиях Worldskills в Казани в режиме online.



