С 1 мая начнутся рейсы между Нальчиком и Казанью

Фото: Максим Платонов

С 1 мая жители Нальчика и Казани смогут воспользоваться новыми авиарейсами, которые будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщил ТАСС.

Перелеты будут осуществляться на самолетах CRJ-200, что обеспечит комфортные условия для пассажиров.

— Полеты будут проходить по субсидированным тарифам, что делает их более доступными, — подчеркнули в аэропорту.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Открытие нового маршрута стало возможным благодаря поддержке правительств Татарстана и Кабардино-Балкарии. Это позволит укрепить связи между регионами и упростит путешествия для жителей. Время в пути составит 2 часа 55 минут, а на борту будет 50 мест.

Направление Нальчик — Казань пользуется популярностью среди туристов. В прошлом году аэропорт Нальчик обслужил 164 тысячи пассажиров, что на 20% больше, чем в 2022 году.

Напомним, что татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 3 мая 2025 года запустит новый международный рейс по маршруту Внуково — Сухум. Регулярное прямое воздушное сообщение между Москвой и столицей Абхазии возобновляется после более чем 30-летнего перерыва.



Анастасия Фартыгина