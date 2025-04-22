В работе Telegram произошел сбой, затронувший более 2 тыс. пользователей
Мессенджер Telegram столкнулся со значительными сбоями. По данным сервиса Downdetector, было зафиксировано 2182 жалобы.
Проблемы касаются мобильного приложения, веб-версии и уведомлений. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Нижегородской, Татарстана, Самарской, Тверской и Ульяновской областей.
Пока причина сбоя не известна, но пользователи активно обсуждают возникшие проблемы в социальных сетях.
Накануне в работе системы «Казанский паркинг» произошел технический сбой, в связи с чем временно приостановлено взимание платы за муниципальные парковки.
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