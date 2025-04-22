В работе Telegram произошел сбой, затронувший более 2 тыс. пользователей

Мессенджер Telegram столкнулся со значительными сбоями. По данным сервиса Downdetector, было зафиксировано 2182 жалобы.

Проблемы касаются мобильного приложения, веб-версии и уведомлений. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Нижегородской, Татарстана, Самарской, Тверской и Ульяновской областей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пока причина сбоя не известна, но пользователи активно обсуждают возникшие проблемы в социальных сетях.

Накануне в работе системы «Казанский паркинг» произошел технический сбой, в связи с чем временно приостановлено взимание платы за муниципальные парковки.



Анастасия Фартыгина