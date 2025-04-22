Новости общества

08:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В работе Telegram произошел сбой, затронувший более 2 тыс. пользователей

08:11, 22.04.2025
В работе Telegram произошел сбой, затронувший более 2 тыс. пользователей
Фото: скриншот сайта telegram

Мессенджер Telegram столкнулся со значительными сбоями. По данным сервиса Downdetector, было зафиксировано 2182 жалобы.

Проблемы касаются мобильного приложения, веб-версии и уведомлений. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Нижегородской, Татарстана, Самарской, Тверской и Ульяновской областей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пока причина сбоя не известна, но пользователи активно обсуждают возникшие проблемы в социальных сетях.

Накануне в работе системы «Казанский паркинг» произошел технический сбой, в связи с чем временно приостановлено взимание платы за муниципальные парковки.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также