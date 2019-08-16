Культурная афиша WorldSkills Kazan: Достоевский и Чехов в театрах, «Печэн базары» и Митя Бурмистров

«Реальное время» публикует театральные афиши и расписание самых ярких и заметных фестивалей, музыкальных вечеров во время чемпионата рабочих профессий

Фото: Максим Платонов

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 запомнится казанцам не только впечатляющей деловой программой и обилием открытых площадок, на которых можно будет воочию понаблюдать за молодыми ювелирами, дизайнерами, строителями и инженерами со всего мира, но и целой россыпью ярких культурных событий. Начиная с 18 августа Казанский Кремль будет каждый день открыт до 21 часа, а позже запустит на Спасской башне свои знаменитые лазерные шоу, Качаловский театр покажет на большой и малой сценах лучшие образцы русской классики, Камаловский — порадует топовыми и самыми свежими постановками по пьесам татарских драматургов с синхронным переводом на английский язык, а парки и скверы Казани примут неформатные перформансы молодых творческих команд. «Реальное время» публикует полную культурную программу чемпионата рабочих профессий — все, что заслуживает внимания и известно на сегодняшний день.

Робот София в шоу с дополненной реальностью от Игоря Крутого

Сам чемпионат WorldSkills Kazan 2019 откроется 22 августа и продлится до 27-го, однако культурная жизнь для горожан и гостей третьей столицы начнется в Казани значительно раньше. Концертные программы, десятки спектаклей в шести ведущих театрах Казани, выставки и тематические экспозиции, собранные главными музеями Татарстана, — все это вот-вот стартует на городских площадках, причем некоторые учреждения культуры в дни праздника предложат скидки на входные билеты и проведут любопытные акции для почитателей театрального, вокального и хореографического искусства. Вне всякого сомнения, самыми масштабными шоу чемпионата станут церемонии открытия и закрытия, которые, как ожидается, посетят Владимир Путин (закрытие) и Дмитрий Медведев (открытие). Казанцы уже знакомы с великолепными интерактивными шоу от Игоря Крутого, которыми он открывал и закрывал Универсиаду. В этот раз его команда готовит не менее красочное зрелище с дополненной реальностью, в котором задействует уникального говорящего робота Софию из Саудовской Аравии. Билеты на постановки обойдутся от 300 до 1000 рублей, а приобрести их можно во всех кассах города или через мобильное приложение WorldSkills.

22 августа в 18 часов на стадионе «Казань Арена» состоится официальная церемония открытия WorldSkills Kazan 2019. Известно, что в интерактивном шоу будут задействованы порядка 500 артистов и самые передовые технологии визуализации.

27 августа также в 18 часов на стадионе «Казань Арена» пройдет церемония закрытия WorldSkills Kazan 2019 — подведение итогов чемпионата, награждение победителей и праздничный концерт.

Труппа татарского государственного академического театра им. Г. Камала оказалась самой активной среди театров Казани: с 19 по 31 августа артисты дадут десять спектаклей и запустят «предсезонье» значительно раньше коллег. Фото kamalteatr.ru

Театры: 50-процентные скидки на билеты, показы под открытым небом и русская классика

Труппа Татарского государственного академического театра им. Г. Камала оказалась самой активной среди театров Казани: с 19 по 31 августа артисты дадут десять спектаклей и запустят «предсезонье» значительно раньше коллег. Помимо этого, в дни чемпионата в кассах театра будет запущена интересная акция «Вежливый зритель», с помощью которой можно «скинуть» цену на билет на целых 50%. Для этого нужно будет поздороваться с кассиром на как можно большем количестве языков мира, каждое «здравствуйте» будет приравнено к 5% скидки.

— 22 и 27 августа с 11 до 15 часов перед театром будут проходить мастер-классы по рабочим профессиям театра: гример, бутафор, декоратор, швейный цех. Мы пока еще продумываем формат, наши мастера будут работать и показывать свое мастерство перед всеми желающими, возможно, мы покажем что-либо из декораций, используемых в действующих спектаклях. При желании каждый сможет попробовать нанести грим или поучаствовать в процессе изготовления реквизита, — рассказал накануне на брифинге директор Камаловского театра Ильфир Якупов.

Полное расписание Камаловского театра:

19 августа, 19.00 — спектакль «Голубая шаль» по пьесе Карима Тинчурина;

20 августа, 19.00 — постановка «Взлетел петух на плетень» по произведению Аяза Гилязова;

21 августа, 19:00 — постановка «Живы ли вы?!» режиссера Фарида Бикчантаева и драматурга Мансура Гилязова;

22 августа, 11.00 — мастер-классы гримеров, бутафоров и декораторов театра, площадь перед театром;

23 августа, 19:00 — комедия «Вызывали?..»;

23 августа, 19.30 — видеотрансляция архивного спектакля Камаловского театра "Үлеп яратты» («Любовь бессмертная») в постановке Ильгиза Зайниева, набережная озера Кабан;

24 августа, 18.00 — спектакль «И дольше века длится день» по произведению Чингиза Айтматова;

25 августа, 18.00 — музыкальная комедия «Очарованный танцем»;

25 августа, 19.00 — литературно-музыкальный вечер от артистов театра, набережная озера Кабан;

27 августа, 11.00 — мастер-классы гримеров, бутафоров и декораторов театра, площадь перед театром;

28 августа, 19.00 — эстрадно-джазовая комедия «Мэхэббэт FM»;

29 августа, 19.00 — постановка «И это жизнь?» по повести Гаяза Исхаки;

30 августа, 18.00 — узыкальная комедия Туфана Миннуллина в двух частях «Диляфруз-remake»;

31 августа, 18.00 — лирическая комедия «Запоздалое лето».

Ретро-концерт «Когда зажгутся фонари». Фото Максима Платонова

Полное расписание Казанского академического русского большого драматического театра им. В. Качалова:

22, 23 августа, 18.00 — малая сцена. А.П. Чехов, комедия «Вишневый сад»;

24, 25 августа, 18.00- Малая сцена. Н. Гоголь, постановка «Женитьба»;

27 августа, 18.00 — Малая сцена. Ретро-концерт «Когда зажгутся фонари»;

28 августа, 18.00 — А. Пушкин, театральная фантазия «Пиковая дама».

Полное расписание Казанского ТЮЗа:

22 августа, 18.30 — романтическая комедия в двух действиях по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион, или История одного пари»;

23 августа, 18.30 — сказка-притча для семейного просмотра «Маленький принц»;

24, 25 и 26 августа, 11.00 — спектакль-сказка для самых маленьких зрителей «В поисках чуда»;

24, 29, 31 августа, 19.30 — спектакль-притча «Бывшие люди» по мотивам рассказов Максима Горького, играется под открытым небом на заднем дворе театра;

28 августа, 18.30 — авторский монолог режиссера Туфана Имамутдинова в восьми частях «Бал.Бесы» по роману «Бесы» Федора Достоевского.

Полное расписание Татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева:

23 августа, 18.30 — мелодрама «Отосланные письма» — инсценировка повести Аделя Кутуя;

24 августа, 18.00 — татарская история Ромео и Джульетты — мелодрама «Лейли и Меджнун»;

25 августа, 18.00 — комедия-фарс «Шэй-бу! Шай-бу!».

«Ночь перед Рождеством». Фото vk.com/ekiyat

Полное расписание Театра кукол «Экият»:

16 августа, 12.00 — спектакль «Пой, Курай!.. Играй, Шомбай!» на русском языке для детей с 5 лет;

18 августа, 12.00 — постановка «Новые приключения трех поросят» на русском языке для детей с 3 лет;

22 августа, 11.00 — музыкальный спектакль «Идет коза рогатая» на русском языке для малышей с года;

24 августа, 12.00 — спектакль «Три дочери» по мотивам известной одноименной татарской сказки для детей с 5 лет, на русском языке;

25 августа, 12.00 — сказка «Золушка» по мотивам произведения Евгения Шварца на русском языке для детей с 5 лет;

27 августа, 11.00 — познавательный спектакль для самых юных зрителей с года «Не хочу, не буду», на русском языке;

27 августа, 18.00 — постановка «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Николая Гоголя для детей с 12 лет, на русском языке;

28 августа, 12.00 — спектакль «Җырла, курай!.. Уйна, Шомбай!» на татарском языке для детей с 5 лет;

29 августа, 12.00 — спектакль «Буратино» на русском языке для детей с 5 лет;

30 августа, 12.00 — сказка-мюзикл «Кәҗә белән сарык» по мотивам сказки Габдуллы Тукая на татарском языке для детей с 5 лет;

30 августа, 12.00 — постановка «Волшебные сны Апуша» на русском языке для детей с 5 лет;

31 августа, 12.00 — «Сказка о царе Салтане» для детей с 5 лет, на русском языке.

Полное расписание Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина:

22 августа, 18.30 — музыкальная трагедия «Угасшие звезды» по пьесе Карима Тинчурина;

23 августа, 18.30 — комедия «Эх, яблоньки мои!»;

24 августа, 17.00 — современная музыкальная комедия «Студенческий договор. Наши дни» по произведению Туфана Миннуллина;

25 августа, 17.00 — музыкальная комедия «Привередливый жених» по произведению Карима Тинчурина;

26 августа, 18.30 — мелодрама «Чулпан» по произведению Шарифа Хусаинова;

27 августа, 18.30 — комедия-скетч «Это так! Да нет, вот так!» по пьесе Туфана Миннуллина;

28 августа, 18.30 — мелодрама «Ты моя единственная» режиссера Исламии Махмутовой;

29 августа, 18.30 — музыкальная комедия «Женихи» по произведению татарского драматурга Хай Вахита.

С 18 по 27 августа все музеи Казанского Кремля продлят время работы до 21 часа. Фото kazan-kremlin.ru

Казанский Кремль продлит время работы и запустит лазерное шоу

С 18 по 27 августа все музеи Казанского Кремля продлят время работы до 21 часа. Купив билеты по стандартной цене, казанцы и гости города смогут посетить музеи естественной истории и истории государственности Татарстана, Музей исламской культуры, Центр «Эрмитаж-Казань», музей Пушечного двора, выставочный зал «Манеж» и музей истории Благовещенского собора. 21, 22 и 23 августа в вечерние часы на Спасской башне Кремля будет организовано тематическое световое шоу, посвященное грядущему 100-летию республики.

23 августа, 18.00 — Пушечный двор, первый день третьего сезона фестиваля The Kremlin Confederation of ART, выступление творческих коллективов и солистов направления «Хореография»;

24 августа, 18.00 — Пушечный двор, второй день третьего сезона фестиваля The Kremlin Confederation of ART, выступление творческих коллективов и солистов направления «Классическая музыка»;

25 августа, 18.00 — Пушечный двор, третий день третьего сезона фестиваля The Kremlin Confederation of ART, выступление творческих коллективов и солистов направления «Современные молодежные коллективы»;

27 августа, 12.00 — Пушечный двор, Фестиваль национальных костюмов, выступления фольклорных и национальных коллективов, показы мод.

Важно отметить, что на всех представлениях каждого театра, согласившегося запустить сезон на две недели раньше, будет работать синхронный перевод на английский и русские языки.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Фото Максима Платонова

Фестивали татарской культуры, классической оперы и еды

17, 18 августа, 12.00 — Набережная озера Кабан. Фестиваль современной татарской городской культуры «Печэн базары» («Сенной базар»), в программе — дизайн-маркет от более чем 120 дизайнеров, фуд-корты, ярмарка татарских фермеров, музыкальная зона, образовательные лектории, мастер-классы по каллиграфии;

21 августа, 18.30 — Большой концертный зал им. С. Сайдашева. Концерт Государственного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, песни композиторов советской эпохи — Оскара Фельцмана, Михаила Фрадкина, Александры Пахмутовой;

22 августа, 15.00 — улица Баумана. Выступление солистов Казанской городской филармонии;

22 августа, 15.00 — набережная озера Кабан. Музыкальный вечер с оркестром Sforzando;

23, 24, 25 августа, 10.00 — площадка у Центра семьи «Казан». Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Десятки казанских ресторанов выставят павильоны с фирменными блюдами, шеф-повара будут готовить на глазах гостей в режиме открытой кухни;

25 августа, 15.00 — улица Баумана. Выступление оркестра народных инструментов «Казан нуры»;

27 августа, 17.00 — Горкинско-Ометьевский лес. Музыкальная лаборатория «Креативный Татарстан», планируется мастер-класс от Мити Бурмистрова и диджей-курсы от DJ Булат Bubble Gum;

30 августа, 20.00 — площадка перед Дворцом земледельцев. IX Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская Осень», звезды мировой оперной сцены выступят с Государственным симфоническим оркестром РТ под руководством Александра Сладковского.

«Реальное время» объединило в своей сводной программе самые крупные и яркие события культурного WorldSkills Kazan 2019, однако практически каждый день во время чемпионата на центральных городских улицах, в парках и скверах города будут проходить небольшие концерты open air и тематические экскурсии, поэтические вечера и перформансы от ведущих творческих коллективов России и Татарстана.

Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская Осень». Фото Олега Тихонова

Оживить планируют парк им. Горького, Горкинско-Ометьевский лес, улицу Баумана, Лядской сад, Набережную озера Кабан и Старо-Татарскую слободу. Полностью готовое расписание всех активностей культурной программы чемпионата в приложении WorldSkills Kazan 2019, которое уже доступно для пользователей Android и iOS на русском и английском языках, будет опубликовано уже на днях. Может быть, даже сегодня.

