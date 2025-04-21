В Казани приставы изъяли девочку-маугли у матери и передали в органы опеки

Фото: Михаил Захаров

В Авиастроительном районе Казани судебные приставы забрали девятилетнюю девочку у ее матери, после того как было установлено, что ребенок не посещал школу и почти не выходил на улицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

Приставы прибыли для выполнения решения суда о передаче ребенка в органы опеки. Мать девочки пыталась воспрепятствовать их действиям, игнорировала требования, в результате пришлось вскрыть дверь. На женщину составили протокол за воспрепятствование действиям судебного пристава.

Социальные службы позаботились о девочке, купив ей одежду, еду и воду, поскольку она почти не покидала квартиру. Мать не работала и жила на пособия. Девочка сейчас проходит медобследование, после чего ее могут передать бабушке, матери отца ребенка.

Это не первый подобный случай в Татарстане. Ранее в Набережных Челнах суд вынес приговор многодетной матери, чьи дети были названы детьми-маугли из-за плохих условий жизни и недостаточного ухода.

Анастасия Фартыгина