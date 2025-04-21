Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил послов ОИС на KazanForum

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана пригласил послов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае в Казани. Это приглашение было озвучено на встрече с дипломатами в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

На встрече также присутствовали вице-премьер России Марат Хуснуллин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Минниханов подчеркнул, что встречи такого формата стали традицией, и поблагодарил коллег за поддержку инициативы Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул важность расширения взаимодействия с мусульманскими странами, особенно в условиях текущих кризисов международных отношений.

— Значимость данного события для каждого из нас, нашей страны и послевоенного мироустройства в целом невозможно переоценить, — сказал раис, обращаясь к собравшимся.

Минниханов также рассказал о значимых мероприятиях, проведенных группой в прошлом году, и выразил надежду на активное участие высоких делегаций из стран ОИС в предстоящем форуме. Он добавил, что уже сформирована насыщенная деловая программа, а темой пленарного заседания станет «Цифровизация: новая реальность и возможности для расширения сотрудничества».

Форум в прошлом году собрал более 20 тыс. участников из 87 стран и субъектов России, включая представителей более 30 дипломатических миссий. Минниханов призвал послов способствовать привлечению деловых кругов из их стран на KazanForum.

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидают высокопоставленных гостей из 87 стран. В частности, участие подтвердили экс-президент Туркменистана, премьер-министр Малайзии и представитель королевской семьи Катара. По линии ведомств уже запланированы 50 соглашений, бизнес должен заключить «сильно больше». Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина