Новички Хиллиард и Кин присоединились к тренировкам УНИКСа

Казанский клуб стартует в плей-офф Единой лиги ВТБ в среду серией с «Автодором»

Фото: Максим Платонов

Американские баскетболисты Дэрран Хиллиард и Маркус Кин присоединились к тренировкам УНИКСа. В пресс-службе клуба показали видеоролик с участием новичков команды.

Легкий форвард Хиллиард и защитник Кин были подписаны УНИКСом в преддверии плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Рад присоединиться к команде. Не терпится увидеть всех вас в предстоящих матчах, — сказал Хиллиард.

— Готов к плей-офф, погнали. Впереди большие дела, — добавил Кин.

Для подписания Хиллиарда и Кина УНИКС расстался с Тони Тэйлором и Луи Лабери.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС стартует в плей-офф Единой лиги ВТБ в среду. В первом раунде турнира команда Велимира Перасовича сыграет с саратовским «Автодором». Серия продлится до трех побед одной из сторон. Первый матч состоится 23 апреля в Казани в 19.00 по московскому времени.

УНИКС занял третье место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Зульфат Шафигуллин