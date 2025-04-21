Новички Хиллиард и Кин присоединились к тренировкам УНИКСа
Казанский клуб стартует в плей-офф Единой лиги ВТБ в среду серией с «Автодором»
Американские баскетболисты Дэрран Хиллиард и Маркус Кин присоединились к тренировкам УНИКСа. В пресс-службе клуба показали видеоролик с участием новичков команды.
Легкий форвард Хиллиард и защитник Кин были подписаны УНИКСом в преддверии плей-офф Единой лиги ВТБ.
— Рад присоединиться к команде. Не терпится увидеть всех вас в предстоящих матчах, — сказал Хиллиард.
— Готов к плей-офф, погнали. Впереди большие дела, — добавил Кин.
Для подписания Хиллиарда и Кина УНИКС расстался с Тони Тэйлором и Луи Лабери.
УНИКС стартует в плей-офф Единой лиги ВТБ в среду. В первом раунде турнира команда Велимира Перасовича сыграет с саратовским «Автодором». Серия продлится до трех побед одной из сторон. Первый матч состоится 23 апреля в Казани в 19.00 по московскому времени.
УНИКС занял третье место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.