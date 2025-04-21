В Казани восстановили систему оплаты парковок после 8-часового сбоя
Система оплаты парковок в Казани, известная как «Казанский паркинг», заработала снова после восьми часов простоя. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
— Сбой устранен, система «Казанский паркинг» заработала, — сообщили в комитете.
Технические неполадки произошли сегодня утром, из-за чего оплата за муниципальные парковки временно не взималась. Теперь, после восстановления работы системы, парковки в городе снова стали платными.
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