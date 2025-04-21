В Казани восстановили систему оплаты парковок после 8-часового сбоя

Фото: Максим Платонов

Система оплаты парковок в Казани, известная как «Казанский паркинг», заработала снова после восьми часов простоя. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

— Сбой устранен, система «Казанский паркинг» заработала, — сообщили в комитете.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Технические неполадки произошли сегодня утром, из-за чего оплата за муниципальные парковки временно не взималась. Теперь, после восстановления работы системы, парковки в городе снова стали платными.



Анастасия Фартыгина