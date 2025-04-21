Рамиль Муллин уходит с поста главы Нижнекамского района

Фото: Максим Платонов

Рамиль Муллин объявил об уходе с поста главы Нижнекамского района. Об этом сообщили в группе «Нижнекамск».

По информации источников, Муллин уже попрощался с коллегами и сделал официальное заявление о своем решении. Сессия, на которой депутаты обсудят его отставку, должна пройти в четверг.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рамиль Муллин родился в Муслюмово и в 50 лет имеет богатый опыт работы в сфере здравоохранения и управления. Он начал карьеру как медбрат, затем стал главным санитарным врачом своего района.

В 29 лет переехал в Нижнекамск, где занимал различные должности, включая главного санврача города и района, а также замглавы Нижнекамского района. В октябре 2021 года он сменил Айдара Метшина на посту главы района. За кандидатуру Муллина депутаты совета Нижнекамского района проголосовали единогласно.



Анастасия Фартыгина