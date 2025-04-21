Каталог по халяльному туризму в регионах России представят на KazanForum в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В мае в Казани на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет представлен каталог халяльного туризма по регионам России. Об этом сообщил Павел Калмычек, директор департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития России.

— Будем делать презентацию каталога по халяльному туризму, по регионам России. Очень красивый каталог получился, — уточнил он.

Калмычек также добавил, что в каталоге представлены красивые фотографии и интересные истории о халяльном туризме в различных регионах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Талия Минуллина, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана, подчеркнула, что тема халяль будет широко обсуждаться на форуме.

— Это и халяль-сервисы, и халяльные маршруты, и медицинский туризм в сфере халяль, и халяльная фармацевтика, и, конечно, халяль-продовольствие, — сказала она, подчеркнув, что для этой темы будет выделен отдельный трек.

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидают высокопоставленных гостей из 87 стран. В частности, участие подтвердили экс-президент Туркменистана, премьер-министр Малайзии и представитель королевской семьи Катара. По линии ведомств уже запланированы 50 соглашений, бизнес должен заключить «сильно больше». Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина