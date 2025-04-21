Лавров: KazanForum 2025 укрепит связи с исламскими странами

XVI Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» в Казани, который пройдет в середине мая, станет важным шагом для развития торгово-экономических отношений с исламскими странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с послами стран — членов Организации исламского сотрудничества.

Лавров подчеркнул, что это событие «придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству в торгово-экономической сфере». Он также заявил, что МИД России активно поддерживает организацию форума: «Мы будем оказывать и уже оказываем всестороннее содействие».

Министр добавил, что для успешной реализации форума будут задействованы дипломатические и торговые представительства.

— Естественно, будем рады видеть представительные делегации исламских стран в гостеприимной и прекрасной столице Татарстана, — заключил Лавров.

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидают высокопоставленных гостей из 87 стран. В частности, участие подтвердили экс-президент Туркменистана, премьер-министр Малайзии и представитель королевской семьи Катара. По линии ведомств уже запланированы 50 соглашений, бизнес должен заключить «сильно больше». Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина