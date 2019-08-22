Новости общества

21:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

WorldSkills 2019 в «Казань Арене»: аншлаг, VIP-гости и AR-эффекты

19:00, 22.08.2019 1 Сюжет: WorldSkills Kazan 2019

Видеотрансляция «Реального времени»

WorldSkills 2019 в «Казань Арене»: аншлаг, VIP-гости и AR-эффекты Фото: worldskills2019.com

Сегодня в Казани открывается чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Церемония открытия проходит при аншлаге на стадионе «Казань Арена». В открытии принимает участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Организаторы обещали показать на праздничном шоу множество новых технологий, в частности технологию AR (дополненная реальность): зрители на трибунах смогут увидеть AR-эффекты на экранах своих гаджетов и на информационных экранах стадиона, а телезрители и пользователи Интернета в ходе ТВ- и web-трансляций. «Реальное время» ведет видеотрансляцию церемонии из «Казань Арены».

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:42
    Надоело смотреть. Затянули слишком . Пойду спать . Спасибо за трансляцию.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

21:24 МСК Все новости
Новости раздела