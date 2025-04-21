Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за игнорирование блокировок

Суд в Москве наложил штраф в 4 млн рублей на мессенджер Telegram за несоблюдение требований по блокировке запрещенной информации. Таганский суд признал компанию виновной в нарушении правил ограничения доступа к контенту. Об этом сообщил ТАСС.

С начала 2021 года Telegram сталкивается с постоянными штрафами от Роскомнадзора. Общая сумма взысканий для мессенджера уже достигла 94,5 млн рублей. Причина в том, что сервис не удаляет материалы, включая призывы к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях.

С момента вступления в силу новых правил Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении мессенджеров и соцсетей за распространение информации, запрещенной на территории России.

Накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, подчеркнув абсолютную неприкосновенность личной переписки пользователей платформы.



Анастасия Фартыгина