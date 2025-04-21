«КОС-Синтез» сыграет в финале с волгоградским «Спартаком»

Фото: Михаил Захаров

«КОС-Синтез» сыграет в финале плей-офф Суперлиги против волгоградского «Спартака». В прошлом сезоне команды также встречались в финальной серии чемпионата России.

«Спартак-Волгоград» в полуфинале в четырех матчах переиграл астраханское «Динамо» с общим счетом 3:1. Волгоградцы выиграли два домашних и один гостевой поединок с астраханцами.

Казанский «КОС-Синтез» ранее в трех матчах расправился с «Востоком» — 3:0.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Матчи финальной серии стартуют в Казани 2 и 3 мая в бассейне «Оргсинтез». До этого времени казанская команда будет готовиться на своей тренировочной базе.

В прошлом розыгрыше чемпионата России команды также встречались в финале плей-офф. Тогда «КОС-Синтез» уверенно переиграл волгоградцев и завоевал чемпионский титул. В нынешнем сезоне в рамках регулярного чемпионата команды встречались шесть раз, казанцы победили в четырех из них.

Зульфат Шафигуллин